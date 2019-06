vor 34 Min.

Freistaat fördert Bauprojekte im Unterallgäu und in Memmingen

Der Freistaat Bayern fördert mehrere Bauprojekte in der Region mit insgesamt 4,8 Millionen Euro. Was bezuschusst werden soll.

Der Freistaat Bayern fördert mehrere Bauprojekte in der Region mit insgesamt 4,8 Millionen Euro. Der westliche Landkreis Unterallgäu erhält davon 1,2 Millionen Euro, die Stadt Memmingen etwa 3,6 Millionen. Es sei erfreulich, dass sich der Einsatz für die Projekte in der Region gelohnt habe, lässt Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek (CSU) wissen.

Im westlichen Landkreis gefördert werden unter anderem Erweiterungen von Kindergärten in Boos (70000 Euro) und in Kettershausen (100000 Euro). In der Stadt Memmingen bezuschusst wird beispielsweise die erstmalige Einrichtung der Ausbildungsrichtung Kfz-Mechatronik und Kfz-Mechatronik mit Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik an der Johann-Bierwirth-Schule (72000 Euro). Geld fließt auch für Umbau, Sanierung und Erweiterung des Vöhlin-Gymnasiums (299000 Euro) sowie des Bernhard-Strigel-Gymnasiums (1,85 Millionen Euro).

Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten Rekordsumme

Mit Blick auf den weiterhin hohen Investitionsbedarf der bayerischen Kommunen würden die Fördermittel in diesem Jahr um 50 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro erhöht, teilt Holetschek mit. „Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit der Erhöhung der Zuschüsse um zehn Prozent wird der Freistaat auch seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, so der Memminger Landtagsabgeordnete.

Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 9,97 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. (az)

Isabella Sauer aus Egg an der Günz wurde für ein Studium der darstellende Künste in New York ausgewählt. Wie sie das geschafft hat, lesen Sie hier:

20-Jährige aus Egg tanzt bald in New York

Themen Folgen