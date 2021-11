Illertissen

In Illertissen findet auch 2022 kein Kinderfest statt

Plus Die Organisatoren ziehen angesichts der Corona-Situation die Reißleine. Dafür soll das Angebot beim nächsten Kinderfest ausgeweitet werden.

Von Rebekka Jakob

Die Entscheidung fiel einstimmig und schnell: In Illertissen wird auch im kommenden Jahr kein Historisches Kinderfest gefeiert. Diejenigen Kinder, die damit nicht in ihrer Grundschulzeit an der traditionellen Veranstaltung teilnehmen können, sollen jedoch nach dem Willen des Komitees trotzdem eine Chance erhalten, dabei zu sein.

