Radfahrer und Motorradfahrer werden bei Unfällen in Illertissen verletzt

Bei zwei Kollisionen im Stadtgebiet von Illertissen ziehen sich zwei Verkehrsteilnehmer Verletzungen zu. Auch in Tiefenbach war die Polizei im Einsatz.

Drei folgenreiche Verkehrsunfälle im Stadtgebiet haben am Samstag die Polizei in Illertissen beschäftigt. Insgesamt zwei Personen wurden dabei verletzt.



Dem Polizeibericht zufolge befuhr gegen 12.55 Uhr ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Dietenheimer Straße in Illertissen. An der Einmündung zur Komotauer Straße wollte eine 38 Jahre alte Autofahrerin in diese einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 5250 Euro.

In Tiefenbach wurde ein geparktes Auto beschädigt

Ebenfalls am Samstag wurde in der Albert-Schweitzer-Straße in Tiefenbach ein Auto beschädigt. Ein 33-Jähriger hatte das Fahrzeug dort zwischen 11 und 14 Uhr abgestellt. In dieser Zeit wurde der PKW von einem unbekannten Fahrzeuglenker angefahren und auf der Fahrerseite beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen.

Der dritte Unfall ereignete sich schließlich um 18.05 Uhr bei Jedesheim. Ein 60 Jahre alter Autofahrer wollte vom Zubringer von der Staatsstraße 2018 nach links auf die Staatsstraße 2031 in Richtung Altenstadt abfahren. Dabei übersah der Autofahrer nach Angaben der Polizei einen von links kommenden, 41 Jahre alten Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt. (AZ)

