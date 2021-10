Zwei Männer werden bei Auffahrunfall auf der A7 bei Illertissen leicht verletzt

Mangelnder Sicherheitsabstand führt auf der Autobahn zwischen Vöhringen und Illertissen erneut zu einem Auffahrunfall. Zwei Wagen prallen zusammen.

Kurz vor 9 Uhr ist es am Freitag auf der Autobahn A7 zwischen Vöhringen und Illertissen wieder zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem mangelnder Sicherheitsabstand die Ursache war. Ein 22-Jähriger fuhr nach ersten Angaben der Polizei mit seinem Skoda auf der linken Fahrspur in Richtung Süden, als ein vor ihm fahrender 40-Jähriger mit seinem Ford verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Skodafahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes Tannengarten-West auf den Vorausfahrenden auf. Danach schleuderte er auch noch gegen die Mittelleitplanke.

Der Verkehr konnte zweispurig an der Unfallstelle bei Illertissen vorbeifließen

Beide Fahrer, die jeweils allein in ihrem Auto saßen, erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird von der Polizei mit insgesamt 15.000 Euro angegeben. Die Feuerwehr Weißenhorn leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Weiter nördlich baute die Feuerwehr Senden eine Vorabsicherung auf. Nachdem beide Autos rechts auf der Pannenspur standen, konnte der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeifließen, sodass sich kein großer Stau bildete. (wis)

