14:00 Uhr

Illertissens Hauptzufahrt ist ab Montag blockiert

Die Sanierung der Vöhlinstraße beginnt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umwege einstellen.

Von Jens Carsten

Die Verkehrszeichen stehen schon, am Montag ist es dann soweit: Mitten in Illertissen beginnt eines größten Tiefbauprojekte der nächsten Zeit – die Sanierung der Vöhlinstraße. Der erste von drei Abschnitten umfasst den Bereich vom Bettengeschäft bis kurz vor dem Rathaus, vorgesehen sind Kanalbauten und Fahrbahnertüchtigungen. Dauern sollen die Arbeiten an der Illertisser Haupteinfahrt bis zum Herbst, solange gibt es eine Umleitung.

Weil die Alternativroute über enge Straßen durch Wohngebiete führt, müssen sich Fahrer möglicherweise auf Wartezeiten einstellen. Oder am besten gleich außen herum fahren in die Stadt, über den Zubringer (Staatsstraße 2018) und die Memminger Straße. Auch Busfahrgäste müssen sich umstellen: Weil die großen Fahrzeuge die Haltestelle am Rathaus wegen der Baustelle nicht ansteuern können, sollen Passagiere bis zum Herbst gleich am Busbahnhof (neben dem Bahnhof) einsteigen. Dies teilte das Busunternehmen Miller aus Babenhausen mit. Die Änderung gilt für die Linien 920 (Illertissen – Buch – Babenhausen), 813 (Illertissen – Weißenhorn) und 813R, den Rufbus in Richtung Weißenhorn. Die üblichen Abfahrtszeiten werden beibehalten, sagte ein Mitarbeiter. Nicht betroffen seien dagegen die kleineren Fahrzeuge, der City- und der Nautibus und der Pfiffibus vier (ins Rothtal), hieß es weiter.

Im Illertisser Rathaus rechnet man mit einigen Verkehrsproblemen, zumindest zum Beginn der Bauarbeiten: „Das wird für manch einen sicher sportlich“, sagt Bernd Hillemeyr, der das Ressort Tiefbau leitet. Gefahren wird stadteinwärts über Point, Weiherstraße und Martinsplatz, stadtauswärts über den Reichshof, der zur Einbahnstraße erklärt wird. Interessant werde es vor allem, wenn Lastwagenfahrer trotz der Verbotsschilder in die Innenstadt steuerten – was durchaus mit Vorsatz geschehe. Das erkenne man daran, wenn die Brummis zielsicher an der Skulptur beim kleinen Kreisverkehr vor dem Rathaus vorbei rangierten. Ortsunkundige stoppten dagegen meist zuvor, weil sie unsicher seien, ob die Laster tatsächlich daran vorbeipassen, weiß Hillemeyr aus eigenen Beobachtungen. Mit der Umleitung werde es für große Fahrzeuge doppelt schwer: Beim Abbiegen gebe es nämlich nicht genug Platz. Fahrer von Lastwagen täten also gut daran, die aufgestellten Schilder zu beachten, so Hillemeyr.

Die anliegende Feuerwehr soll durch die umfangreichen Straßenbauarbeiten nicht beeinträchtigt werden: Die Einsatzkräfte erhalten eine Behelfsausfahrt, wofür vom städtischen Parkplatz (beim Rathaus) eine Reihe Stellflächen entfallen, informiert Hillemeyr. So sei sicherzustellen, dass die Feuerwehrleute das Areal jederzeit ausrücken und die Baustelle umgehen können. „Wenn es brennt, kann man natürlich nicht erst einen Bagger aus dem Weg fahren“, so Hillemeyr.

Für den ersten Abschnitt der Sanierung sind Kosten von 1,17 Millionen Euro vorgesehen. Die Vöhlinstraße soll danach so aussehen, wie die Hauptstraße vor dem Rathaus und wie die „Spöck“, mit viel Klinker und Granit. Dafür gibt es Zuschüsse aus einem staatlichen Topf. Im kommenden Jahr soll der Ausbau der Vöhlinstraße weiter gehen – bergauf. Dann wird die Zufahrt zur Stadt gar nicht mehr möglich sein und komplett über den Zubringer erfolgen, so Hillemeyr.

