vor 53 Min.

Illertisser können sich Leihauto mit E-Antrieb teilen

Die Vöhlinstadt wird Teil eines Carsharing-Modells. Und es gibt eine weitere Ladestation.

Die Vöhlinstadt bekommt eine weitere Zapfsäule für E-Autos: Sie soll auf dem Parkplatz an der Schranne von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) gebaut werden. Kürzlich hatte der Bauausschuss den Auftrag dazu vergeben. Gleichzeitig wird Illertissen an einem Carsharing-Projekt teilnehmen: Ein Leihauto mit E-Motor soll den Bürgern zur Verfügung stehen, es handelt sich um einen Renault Zoe. Ein Parkplatz für das Vehikel ist an der neuen E-Zapfsäule vorgesehen, ein weiterer für die Kunden der E-Tankstelle. Ziel sei es, die Illertisser mit dem Thema Elektromobilität vertraut zu machen, sagt Bürgermeister Jürgen Eisen. „Dann kann jeder mal testen, wie das funktioniert und ob es für ihn infrage kommt.“ Carsharing sei eine nachhaltige und zukunftsfähige Idee. „Es wird sich die Frage stellen, ob jeder noch ein eigenes Auto braucht.“

Zapfsäule und Leihauto im Frühjahr einsatzbereit

Zapfsäule und Leihauto sollen im Frühjahr einsatzfähig sein. Am besten rechtzeitig zum Festival „Synergie“, das am Samstag, 5. April, stattfindet. Insgesamt hat Illertissen dann vier öffentliche Ladestationen für E-Autos. Bisher gibt es welche am Autohaus Rogg, an der Sparkasse und am Martinsplatz.

Auch in Vöhringen soll es ein E-Leihauto geben: Vöhringer können bald ein E-Auto mieten.



