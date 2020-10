17:30 Uhr

In Illertissen könnten Kasernen für die Bundeswehr und Arbeitsplätze entstehen

Das Gewerbegebiet Leitschäcker an der A7 in Illertissen gibt es erst seit einigen Monaten. Den Löwenanteil der Fläche hat die Firma Wagner Möbel Manufaktur, deren Fertigung und Lagerhalle rechts im Bild zu sehen sind. Daneben möchte der Unternehmer erweitern – ihm winkt ein Großauftrag der Bundeswehr.

Plus Bislang baut die Firma Wagner Hotelmodule. Jetzt lockt der Bund mit einem Großauftrag. Doch der Stadtrat macht dem Unternehmer die Umsetzung nicht leicht.

Von Rebekka Jakob

Es scheint gut zu laufen im neuen Gewerbegebiet Leitschäcker an der A7: Der Betrieb von Fast-Food-Riese McDonalds läuft, die neue Waschanlage ist kurz vor der Fertigstellung und auch die Wagner Möbel Manufaktur brummt offenbar. Seit dem Produktionsstart im Mai seien sieben Hotels in Modulbauweise in Illertissen produziert und am Standort aufgebaut worden, drei davon befinden sich nach Angaben des Unternehmens bereits in Betrieb. Doch jetzt hat ein ganz großer Kunde bei dem Unternehmen angeklopft: Die Bundeswehr interessiert sich für das Patent, Zimmermodule in Ziegelbauweise vorzuproduzieren. Ein großer Auftrag, der allerdings mit den bestehenden drei Fertigungsstraßen in Illertissen nicht zu schaffen ist. Der Hersteller müsste seinen erst dieses Jahr geschaffenen Illertisser Sitz dafür verdoppeln – und würde dafür mehr als doppelt so viele Mitarbeiter brauchen. Doch im Stadtrat gab es jetzt Gegenwind für das Vorhaben.

Tobias Waltl, Geschäftsführer des Unternehmens, berichtete in der Stadtratssitzung von einem Besuch von Bundeswehr-Vertretern, die sich seine Fertigung in Illertissen angesehen hätten. „Die wollen neue Kasernen bauen und sind sehr angetan von unserem Konzept.“ Und nicht nur der Bund habe Interesse: Waltl sprach auch von einer Stiftung in München, die den Bau von bezahlbaren Wohnungen in der Stadt angehen wolle. „Wir haben mit unserem Modell großes Potenzial für das Thema günstiges Wohnen.“

Hotelmodule aus Illertissen: Die Firma Wagner Möbel braucht mehr Platz

Um allerdings in dieser Größenordnung bauen zu können, braucht Waltl Platz – doppelt so viel wie jetzt. Ein zweites Fertigungsgebäude müsse gebaut werden, „ein paar Meter breiter und länger als das bisherige“. Außerdem sei Lagerplatz für die 35 Tonnen schweren Zimmermodule nötig. „Dafür könnten wir aber die vorhandene Infrastruktur nutzen“, erklärt der Unternehmer. Und der Abtransport der Module per Lastwagen erfolge ohnehin nur nachts, werde also trotz doppelter Kapazitäten kaum auffallen.

Seit Mai läuft die Produktion der Wagner Möbel Manufaktur in Illertissen. Hier werden Hotelmodule hergestellt. Bild: Alexander Kaya

50 Menschen arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben an dem Illertisser Unternehmensstandort. 15 weitere sollen dazukommen, wenn die dritte Produktionslinie läuft – dann könnten in Illertissen jährlich 750 Fertig-Hotelzimmer hergestellt werden. Geschäftsführer Tobias Waltl sieht sein Unternehmen in Illertissen angekommen. „Für mich ist das ein sehr guter Standort. Wir hatten zwar am Anfang etwas Probleme, Mitarbeiter zu finden. Aber mittlerweile beschäftigen wir lauter Einheimische.“ Etwa 120.000 Euro Gewerbesteuer werde die Stadt Illertissen dieses Jahr von seinem Unternehmen erhalten, rechnete Waltl vor. Könne er sein Vorhaben verwirklichen, werde das Unternehmen am Ende 120 Arbeitsplätze in Illertissen geschaffen haben.

Warum wurde der Boden bereits abgeschoben?

Für das Areal neben seinem Standort habe er bereits eine Kaufoption, informierte Waltl. Stadträten war aufgefallen, dass der Boden auf der infrage kommenden Fläche bereits abgeschoben worden sei. „Das Bodengutachten, das wir für unsere bestehende Fläche hatten, war Mist. Das hat mich eine ganze Menge gekostet. Deswegen wollte ich diesmal vorher schauen“, lautete seine Begründung. Doch um die Firmenflächen erweitern zu können, muss nicht nur das erst vor Kurzem geschaffene Gewerbegebiet vergrößert werden – eine Änderung des Flächennutzungsplans ist ebenfalls notwendig.

Helga Sonntag, Fraktionsvorsitzende ÖDP/AB/Grüne, schoss scharf gegen das Verfahren. „Für mich hat diese Modulbauweise von Hotels keine Zukunft. Und 120 Arbeitsplätze? Die nehme ich Ihnen nicht ab, das ist Wunschdenken.“ Sonntag erinnerte daran, wie bei der Aufstellung des Gewerbegebiets um den Flächenverbrauch gerungen worden war. „Das gefällt mir überhaupt nicht.“

Bedenken gab es auch aus den Reihen der Freien Wähler: „Für uns ist klar, dass wir das so nicht mittragen“, kündigte Fraktionsvorsitzende Susanna Oberdorfer-Bögel an. Sie sprach das erst im Sommer nordöstlich des Leitschäcker erschlossene weitere Gewerbegebiet an. Die Befürchtung: Wird der Leitschäcker erweitert, könnten bei der Änderung des Flächennutzungsplans dafür andere wertvolle Gewerbeflächen wegfallen. Diese Befürchtung äußerte auch die CSU-Fraktion. „Wir können nur zustimmen, wenn das geklärt ist“, so Fraktionschef Ewald Ott, der dem Projekt an sich positiv gegenüber steht.

Erweiterung für das Gewerbegebiet: Knappes Abstimmungsergebnis im Stadtrat

Stadtplaner Florian Schilling warb dafür, das Verfahren erst einmal in Gang zu bringen und die Möglichkeiten zu prüfen. „Sie als Stadtrat können jederzeit sagen, dass wir nicht mehr weiter gehen.“ Im Zuge des Förderprogramms „Innen vor außen“ werde geprüft, ob sich andere Flächen für das Vorhaben anbieten. Bürgermeister Jürgen Eisen brach eine Lanze für Unternehmer Tobias Waltl. „Das ist nicht irgendein Investor, dem es um den Weiterverkauf erschlossener Flächen geht, sondern ein Unternehmer, der sein Geschäft erweitern möchte, ein Unternehmer wie viele andere in diesem Raum.“

Am Ende entschied sich die Mehrheit von 15 Stadträten dafür, den Bebauungsplan für die Erweiterung aufzustellen und das Verfahren für die Flächennutzungsplanänderung zu starten. Zehn Ratsmitglieder lehnten das Vorhaben weiterhin ab.

Mehr dazu lesen Sie hier:

Themen folgen