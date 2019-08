14:47 Uhr

Kilometerlanger Stau auf der A7: Unfall nahe Illertissen

Auf der Autobahn hat es kurz vor der Ausfahrt Illertissen gekracht. Der Stau ist rund acht Kilometer lang.

Gegen 14.30 Uhr hat sich auf der A7 ein Unfall ereignet. Gekracht hat es zwei Kilometer vor der Ausfahrt Illertissen von Altenstadt kommend. Die Unfallstelle befindet sich bei der Unterführung Neuer Weg nahe Jedesheim. Nach ersten Informationen sind mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt. Zwei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Feuerwehr Altenstadt ist im Einsatz. Außerdem sind Polizei und Notarzt vor Ort.

Nach Unfall: Stau auf der A7 bei Illertissen

Rund eineinhalb Stunden war die Autobahn voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau reicht rund acht Kilometer Richtung Süden bis zur Raststätte Illertal. Auch in der Gegenrichtung kommt es zu Verzögerungen. Dort fließt der Verkehr nur langsam an der Unfallstelle vorbei. (az)

