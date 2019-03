vor 17 Min.

Musikschule Dreiklang: Illertissen muss nachzahlen

Bei der Finanzierung der Musikschule gab es eine Änderung. Das wird für Illertissen nun teuer.

Vöhringen und Bellenberg bekommen Geld zurück, Illertissen jedoch muss mehrere Tausend Euro an die Musikschule Dreiklang nachzahlen. Warum das so ist, hat Christoph Erb, der Leiter der Einrichtung, die von den drei Kommunen getragen wird, in der Sitzung des Illertisser Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses erläutert. Am Abend zuvor hatte er in Vöhringen über die Finanzen der Schule informiert (wir berichteten). In Bellenberg war das gestern Thema.

Die Kosten sollen gerecht zwischen drei Kommunen verteilt werden

Die Summen, die die zwei Städte und die Gemeinde beisteuern müssen, werden auf Basis der Belegungszahlen berechnet. Das heißt: die Zahl der Schüler, die Unterricht nehmen, um etwa Tuba oder Schlagzeug zu lernen. Das war nicht immer so: Bis 2018 steuerten die Kommunen einen Pauschalbetrag bei. Zuletzt gab es eine Neuberechnung, um die Kosten gerechter zu verteilen. Da manche Schüler nicht nur ein, sondern vielleicht zwei Instrumente lernen – und somit zwei Belegungen einnehmen – sei diese Berechnung sinnvoller als Beträge pro Person zu kalkulieren, hieß es.

Bereits erhalten hat die Musikschule Dreiklang für das Jahr 2018 rund 140400 Euro von Illertissen. 108000 Euro flossen aus Vöhringen und 63000 Euro aus Bellenberg. Bei der Jahresbilanz hat sich allerdings gezeigt, dass Illertissen rund 14800 Euro zu wenig bezahlt hat – und nun nachträglich zur Kasse gebeten wird.

Mehr als die Hälfte der Schüler kommt aus Illertissen

Grund ist die Zahl der Mädchen und Buben aus Illertissen, die Unterricht bei Dreiklang genommen haben. Mehr als die Hälfte der Belegungen – 290 an der Zahl – sind auf Schüler aus Illertissen (und anteilig auf auswärtige Kinder und Jugendliche) zurückzuführen. Und so kann Bürgermeister Jürgen Eisen den nachträglichen Forderungen etwas Guten abgewinnen: „Es ist schön, dass wir eine musikalische Stadt sind“. Zum Vergleich: Auf Vöhringen fallen 32 Prozent (182 Belegungen) zurück, auf Bellenberg 17 (99 Belegungen) – sie bekommen deshalb Geld zurück, nämlich jeweils rund 10000 Euro. Insgesamt verzeichnete die Musikschule im vergangenen Jahr 630 Belegungen.

Neben den kommunalen Geldern wird Dreiklang auch aus Unterrichtsgebühren, Spenden und Zuschüssen finanziert. Auf die Frage nach Erhöhungen der Gebühren für Musikschüler, antwortete Dreiklang-Leiter Erb: „Wir haben die Erhöhungen sehr moderat gemacht.“ Die Schule bewege sich in Sachen Gebühren im Mittelfeld.

Erb wies außerdem auf Kooperationen hin, die „vor allem in Illertissen toll funktionieren“, etwa mit Schulen, der Stadtkapelle und Sponsoren. Als Beispiel für ein Projekt nannte er die Singpause. „Die Schüler kommen dann ganz entspannt in den Unterricht.“ (stz)

Themen Folgen