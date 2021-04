Nach tödlichem Unfall spenden viele Vöhringer für die Familie

Plus Nach dem tragischen Unfalltod eines Siebenjährigen gerät dessen Familie wohl auch in finanzielle Nöte. Mehr als 10.000 Euro werden für die Beisetzung des kleinen Noel gespendet.

Am Ostersonntag hat ein Siebenjähriger bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen sein Leben verloren. Der Bub wollte mit seinem Tretroller einen Zebrastreifen überqueren. Eine Autofahrerin hat ihn wohl übersehen und erfasst. Im Krankenhaus erlag das Kind seinen schweren Verletzungen. Schon am Tag nach dem Unfall zeigten die Vöhringer ihre Anteilnahme, indem sie Kerzen, Blumen und Kuscheltiere an der Unfallstelle ablegten. Nun griffen einige auch tief in die Tasche, um der Familie finanziell zu helfen.

Viele Menschen wollen helfen

Am Freitagabend wurde auf der Crowdfunding-Plattform ein Spendenaufruf geteilt. "Nun steht die Familie da und bekommt eine Rechnung nach der anderen hinsichtlich Krankenhaus, Verwahrung und Beerdigung, da nach dem Versterben die Krankenkasse nicht mehr greift und die folgenden Kosten nach dem Versterben nicht mehr übernommen werden. Von Anwalt und Co mal abgesehen, kann die Familie das nicht bezahlen", heißt es darin. 10.000 Euro wurden als Spendenziel ausgeben. In nur einem Tag wurde das erreicht. Stand Sonntagmittag hatten sich fast 300 Menschen beteiligt. Die höchste Spende liegt bei 700 Euro, die meisten haben zwischen zehn und 30 Euro beigetragen.

Aufruf wird in den sozialen Medien viel kommentiert

Bei Facebook, wo der Aufruf geteilt wurde, sorgte die Kampagne auch für Wirbel. Viele drückten ihre Betroffenheit aus und wünschten der Familie viel Kraft. Sie sei froh, wenigstens finanziell helfen zu können, schrieb zum Beispiel eine Facebook-Userin. Manch einer vermutete allerdings auch einen Betrug hinter dem Aufruf, andere Nutzer verbürgen sich allerdings dafür, dass die Kampagne "echt" sei.

Die Plattform "Go fund me" gibt es seit acht Jahren. Sie zählt zu den größten Crowdfunding-Anbietern weltweit. "Go fund me" wirbt mit einem eigenen Sicherheitsteam, das rund um die Uhr im Einsatz sei, um die Nutzer vor Betrug zu schützen. Sollte sich herausstellen, dass Spenden nicht ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden, bietet die Plattform den Spendern die Möglichkeit an, das Geld zurückzufordern. Bisher war der Organisator der Spendenaktion für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

