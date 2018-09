vor 51 Min.

Ohne Markus Söder beim Söder-Besuch

Wo war Markus Söder? Diese Frage stellten sich am Dienstag mehrere Bürger in Au, die den Ministerpräsidenten gerne gesehen hätten. Aber der kommt erst am Sonntag.

Von Jens Carsten

Seit Jahrzehnten war kein bayerischer Ministerpräsident mehr in Illertissen, zuletzt war das Alfons Goppel 1974. Von vielen Bürgern wird der anstehende Besuch von Markus Söder deshalb mit Spannung erwartet. Ob sie ihn nun leiden mögen, oder nicht. Doch zuerst ist Geduld gefragt: Wie berichtet, kommt Söder fünf Tage später nach Au, der ursprünglich anvisierte Termin wurde von Dienstag auf Sonntag verschoben. Die Mitglieder der hiesigen CSU hatten ihre liebe Mühe, die Veränderung kurzfristig publik zu machen.

Plakate mussten überklebt, Telefonate geführt, Anzeigen geschaltet werden. Und darüber hinaus war eine gute Portion gesunder Menschenverstand gefragt: Vorsichtshalber waren die Organisatoren des Söder-Besuchs um Stadtrat Ewald Ott (natürlich CSU) am Dienstagabend trotzdem an der Weikmann-Halle in Au. Für alle Fälle. Damit beweisen sie ein feines Gespür: Tatsächlich waren rund 30 Besucher vor Ort, die von der Verschiebung des Termins nichts mitbekommen hatten. Sie wurden mit Bier, Geschenken und offenen Ohren empfangen. Und dann wurde über Politik diskutiert – ausgiebig, unter freiem Himmel und ganz ohne Markus Söder.

„Wir hatten gute Gespräche“, sagt Ott, der auch stellvertretender Vorsitzender der Illertisser CSU ist. Dafür biete die politische Lage momentan ja auch viele Vorlagen. Zum Beispiel, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sich im Fall des umstrittenenden Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen verhalten hat. Oder die Abwahl des Merkel-Vertrauten Volker Kauder als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. „Das beschäftigt die Leute“, sagt Ott, der aktuell im Wahlkampf oft auf der Straße unterwegs ist und mit vielen Menschen spricht. Und Markus Söder? An ihm scheiden sich die Geister, glaubt Ott.

CSU hielt in Au vorsorglich Bier bereit

Unmut über die Absage des Besuchs sei am Dienstag in Au aber nicht zu spüren gewesen. Die Menschen, die etwa aus Neu-Ulm, Illerkirchberg oder Weißenhorn zur Weikmann-Halle gekommen waren, hätten Verständnis geäußert. Als „kleine Entschädigung“ bekamen sie CSU-Gummibälle geschenkt. Auch Bier stand bereit. Aber das wollte niemand haben, sagt Ott. „Dafür war es draußen wohl ein bisschen zu kalt.“

Richtig warm werden (wenn nicht sogar heiß hergehen) soll es aber dann am Sonntag in der Halle, wenn Söder wirklich zu Gast ist (Einlass: 18Uhr, Beginn: 19 Uhr). Auch die Bürger sollen das Wort haben. „Das wird spannend“, sagt Ott. Diejenigen, die am Dienstag in Au gewesen sind, wollen am Sonntag im Publikum sitzen.

Sie werden nicht nur Markus Söder zu sehen und zu hören bekommen. Auch der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen, CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Thorsten Freudenberger sowie Landtagsabgeordnete und Direktkandidatin Beate Merk werden sprechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird allerdings wohl nicht spontan in Illertissen vorbeischauen – obwohl sie am Sonntag gemeinsam mit Söder in Ottobeuren im Unterallgäu bei einem europapolitischen Symposium ist, und damit ganz in der Nähe. „Das ist nicht vorgesehen“, sagt Ott. Und fügt hinzu: „Ich weiß auch nicht, ob das bei den ganzen politischen Differenzen so gut wäre.“

Wie Sie am Sonntag nach Au zum Besuch von Markus Söder kommen. Hier gibt´s Näheres dazu: Mit dem Shuttlebus zum Ministerpräsidenten.

