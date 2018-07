vor 22 Min.

Qualmendes Fahrgestell: Bahnfahrer müssen Zug in Vöhringen verlassen

Wegen einer Rauchentwicklung an einer Regionalbahn mussten rund 100 Menschen in Vöhringen den Zug verlassen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Wegen einer Rauchentwicklung am Drehgestell einer Regionalbahn haben am Donnerstag rund 100 Menschen in Vöhringen den Zug verlassen müssen.

Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort hatte der Fahrer des Zugs bereits in Illertissen eine leichte Rauchentwicklung bemerkt. In Vöhringen stellte der Lokführer dann fest, dass ein Drehgestell vermutlich aufgrund eines technischen Defekts heiß gelaufen war - und zu qualmen begonnen hatte.

Feuerwehrleute konnten die Rauchentwicklung schnell eindämmen. Die Drehgestelle des Fahrzeugs wurden vorsorglich alle gekühlt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Fahrgäste wurden in Bussen weitertransportiert.

Nach Auskunft der Bahn ist aufgrund der Fahrzeugstörung in Vöhringen derzeit kein Zugverkehr zwischen Senden und Illertissen möglich. Die Züge aus Richtung Ulm verkehren bis Senden und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Memmingen verkehren bis Illertissen und enden vorzeitig.

Aktuell werde daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

