vor 18 Min.

Sattelzug verliert Ladung: Autos werden beschädigt

Auf der A7 bei Illertissen haben sich am Montag Unfälle ereignet. Grund waren Alu-Teile, die auf der Straße lagen.

Ein Lastwagen hat am Montag auf der A7 bei Illertissen Teile seiner Ladung verloren – und so Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer mittags zunächst mehrere Alu-Spriegel, die ihn beim Beladen behinderten, auf den seitlichen Unterfahrschutz seines Sattelzugs abgelegt. Später vergaß er diese Spriegel jedoch und fuhr auf die A 7 in Richtung Füssen. Kurz vor dem Parkplatz Badhauser Wald fielen die Spriegel auf die Fahrbahn. Drei nachfolgende Autos konnten nicht ausweichen, fuhren über die Aluminiumlatten und wurden beschädigt.

Der 58-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 130 Euro bezahlen, bevor er, diesmal mit ordnungsgemäß eingehängten Spriegeln, weiterfahren konnte. An den drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, berichtet die Polizei. (az)

