Unfall an Wanderbaustelle auf der A7: Drei Menschen verletzt

Plus Eine folgenschwere Kollision hat sich am Montag auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen ereignet. Einsatzkräfte beseitigen ein Trümmerfeld.

Zu einem Unfall mit drei Verletzten ist es am späten Montagvormittag auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Autobahnmeisterei etwa drei Kilometer südlich der Ausfahrt Illertissen mit Ausbesserungsarbeiten an der Mittelschutzplanke in Richtung Norden tätig. Die Arbeiter hatten ihre Wanderbaustelle mit zwei fahrbaren Vorwarn-Leuchttafeln und einer sukzessiven Geschwindigkeitsbeschränkung abgesichert und damit die linke Fahrspur gesperrt.

Ein Kleintransporter mit Anhänger touchierte nach einem Ausweichmanöver ein anderes Auto. Bild: Wilhelm Schmid

Trotzdem überholte der 59-jährige Fahrer eines Sattelzuges andere Fahrzeuge im starken Regen auf der linken Spur. Dabei erkannte er die Fahrbahnverengung und den langsamer werdenden Verkehr zu spät. Als er die Gefahr schließlich bemerkte, zog der Mann seinen Lkw dem Polizeibericht zufolge nach rechts und bremste dort abrupt bis zum Stillstand ab. Der 51-jährige Fahrer eines Ford Transit mit Anhänger, der auf der rechten Spur unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und zog sein Gespann nach links. Dabei touchierte der Kleintransporter das Auto einer 48-Jährigen, die mit ihrem Pkw in die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Dort blieb der Wagen entgegen der Fahrtrichtung liegen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 35.000 Euro

Die Autofahrerin sowie beide Insassen des Ford Transit wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 35.000 Euro angegeben.

Die Feuerwehr Altenstadt sowie die bereits an der Unfallstelle anwesenden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei beeilten sich sehr, um das über die gesamte Fahrbahn verteilte Trümmerfeld nach der polizeilichen Spurensicherung aufzuräumen. Sie konnten aber nicht verhindern, dass sich ein Rückstau bildete, der rund acht Kilometer weit bis zur Raststätte Illertal-Ost reichte. Erst als eine Fahrspur freigeräumt war, begann der Verkehr wieder langsam zu fließen. Dennoch dauerte der Stau bis in den frühen Nachmittag hinein an.

