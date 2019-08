vor 13 Min.

Unfall auf der A7 mit Verletzten

Bei einem Unfall auf der A7 sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.

Auf der A7 zwischen Füssen und Ulm hat sich gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Illertissen ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren leicht verletzten Menschen ereignet. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt und teilweise in Krankenhäuser eingeliefert. Zeitweise war die linke Spur an der 1000-Meter-Tafel vor der Ausfahrt Illertissen in Fahrtrichtung Norden blockiert; der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dadurch hatte sich ein Stau gebildet, der etwa sechs Kilometer lang war. Nun ist die Strecke wieder frei. (wis)

Themen Folgen