Auffahrunfall: 23-Jährige bremst auf A7 zu spät und kracht in Vordermann

Im stockenden Autobahnverkehr auf der A7 sind zwischen Vöhringen und Illertissen drei Fahrzeuge ineinander geprallt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Im dichten Verkehr auf der A7 hat eine 23-Jährige am Samstag einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet fuhr am Samstagmittag ein 77-jähriger Mann auf dem linken der zwei Fahrstreifen der A7 in Richtung Füssen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte sehr dichtes Verkehrsaufkommen.

Zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen kam es deshalb immer wieder zu Stauungen. Der Rentner musste deshalb sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 84-jähriger Mann bemerkte dies noch rechtzeitig und bremste auch bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 23-Jährige reagierte jedoch zu spät und fuhr mit ihrem Wagen hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 84-Jährigen noch nach vorne geschleudert und prallte gegen das Heck des Wagens des 77-Jährigen.

Unfallbeteiligte verletzen sich nur leicht

Alle Beteiligen waren angeschnallt und blieben deshalb weitestgehend unverletzt, so die Polizei. Lediglich der 84-jährige Mann klagte über Schmerzen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 24.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)