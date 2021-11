Die Vöhringer Bürgerversammlungen werden wegen Corona abgesagt

Auch dieses Jahr wird es in Vöhringen und den Ortsteilen keine klassischen Bürgerversammlungen geben. Geplant ist eine digitale Alternative.

Die Termine standen schon fest. Mitte dieses Monats hätten an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Bürgerversammlungen in Vöhringen, Illerberg-Thal und Illerzell stattfinden sollen. Angesichts der wieder massiv steigenden Corona-Zahlen hat sich Bürgermeister Michael Neher (CSU) entschieden, die Veranstaltungen vorerst abzusagen.

Leichtgefallen sei ihm das nicht, sagte er in der Sitzung des Hauptausschusses, wo er diese Entscheidung bekannt gab. Die Absage heißt auch nicht, dass die Bürgerversammlungen einfach ersatzlos gestrichen werden. Wie im vergangenen Jahr wird Neher seinen Bericht zur Lage der Stadt online zur Verfügung stellen. Auch Anfragen und Beschwerden können die Bürger wieder auf schriftlichem Weg an die Stadt richten. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: "Die uns eingereichten Anträge und Anregungen und die dazugehörigen Antworten zusammen mit den entsprechenden Informationen werden wir ebenfalls auf unserer Homepage einstellen."

Nachgedacht wird in der Vöhringer Stadtverwaltung auch über Ersatztermine für die Präsenzveranstaltungen im Frühjahr. Die bisherige Pandemieerfahrung zeigt schließlich, dass die Zahlen dann wohl sinken werden und solche Veranstaltungen eher durchgeführt werden können.

