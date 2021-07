Vöhringen

vor 17 Min.

Trinken aus der Donau? Abenteuer Pascal Rösler erklärt seine Vision in Vöhringen

Plus Der Unternehmer und Visionär Pascal Rösler hat eine Mission: In einigen Jahren sollen die Menschen aus dem Fluss trinken können. In Vöhringen und Weißenhorn hat er mit jungen Leuten über dieses Ziel gesprochen.

Von Maximilian Sonntag

Der Landkreis Neu-Ulm ist mit Donau und Iller sowie vielen Seen und kleineren Weihern eine wasserreiche Region. Jeder Organismus ist auf die Flüssigkeit angewiesen, Wasser ist Lebensgrundlage. Schon immer hatte der Mensch eine enge Beziehung zum Wasser. Deshalb wollen wir uns in unserer Sommerserie diesem Thema widmen. Den Auftakt macht ein Bericht über Pascal Rösler und seinen Verein "Pure Water for Generations". Rösler will, dass in der Donau wieder trinkbares Wasser fließt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen