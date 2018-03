09:00 Uhr

Vom Tänzer zum tanzenden Polizisten

Vladislav Bernt hatte alle Chancen, Profitänzer zu werden. Dann fasste der Vöhringer den Entschluss, sein Hobby an den Nagel zu hängen – und hat ein neues Ziel vor Augen.

Von Ursula Katharina Balken

Tanz hat in seiner Vielseitigkeit schon immer eine besondere Faszination auf Menschen ausgeübt: Wenn bei großen Turnieren die Paare im Takt der Musik über das Parkett schweben, die Röcke der Damen weit ausschwingen, hat das seinen besonderen Reiz. Frauen für Tanz zu begeistern, ist meist leichter als junge Männer zu motivieren. Aber es gibt Ausnahmen, eine davon ist Vladislav Bernt, 15 Jahre alt, und begeisterter Tänzer. In den Disziplinen Standard oder Latein hat er es schon in ganz jungen Jahren zu Meisterehren gebracht. Dafür wurde ihm der Jugendförderpreis der Stadt Vöhringen verliehen. Damals schien eine Karriere als Berufstänzer vorgezeichnet. Doch das hat sich geändert. „Ich will Polizist werden“, sagt er heute und hat seinen Berufsweg für sich genau vorgezeichnet.

Dabei hätte Vladi, wie er von seinen Eltern nur genannt wird, alle Chancen gehabt, sich auf internationalem Parkett zu bewähren. Er ist ein Talent, mit acht Jahren war er bereits Deutscher Vizemeister im Gesellschaftstanz. Seine Partnerin war damals seine Cousine Angelina. Seine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt, hatte Vladi bei einem Tag der offenen Tür in einer Tanzschule in Ulm. Was er dort sah, begeisterte ihn. Gemeinsam mit seinen Eltern suchte er einen renommierten Tanzclub und entschied sich für das Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach. Dort trainierte er unter fachkundiger Anleitung regelmäßig. Es kostete viel Geld und Zeit. Aber die Eltern unterstützen die Ambitionen. Sie kommen aus Russland, in dem der klassische Tanz zuhause ist.

Vladislav war so erfolgreich, dass er sogar in den Landeskader von Baden-Württemberg berufen wurde. „Da werden strenge Maßstäbe angesetzt, auch was das Training anbetrifft“, sagt er heute. In Pforzheim fanden alle zwei Monate Seminare statt, um Bewegung und Ausdruck zu verfestigen. Auch daheim musste geübt werden: Um fit zu bleiben, standen Krafttraining und Joggen auf dem Programm. „Auch die Ernährung spielte eine große Rolle. Ich war zuhause voll beschäftigt.“

In der Zwischenzeit war Vladi von der Grundschule auf die Staatliche Realschule in Vöhringen gewechselt. Er nahm die Schule ernst, aber sehr oft musste er seine Hausaufgaben wegen bevorstehenden Trainings im Zug nach Stuttgart erledigen. „Meine Lehrer hatten viel Verständnis für meinen Sport. Manchmal erlaubte Direktor Eschenbach mir auch, an einem Freitag die Schule früher zu verlassen, wenn ein großes Turnier anstand.“ Dann standen Fahrten nach Frankfurt, München oder Berlin an.

Als er von der 8. in die 9. Jahrgangsstufe aufrückte, stand für den Vöhringer eine Entscheidung an: Denn seine Lehrer hatten ihm klargemacht, dass das Zeugnis der 9. Klasse für eine Bewerbung wichtig war und dass es jetzt im neuen Schuljahr schon in Richtung Berufswahl ging. Im Klartext hieß das für Vladi, dass er sein Hobby zurückstellen musste. Anfangs sei ihm das nicht leicht gefallen, sagt er. Aber er habe die Notwendigkeit eingesehen. Hinzu kam, dass er ein Praktikum bei der Polizei absolviert hatte: „Diese Arbeit faszinierte mich.“ Die Arbeit als Polizist gab ihm letztlich die größere Perspektive. Und Vladi hat sich einiges vorgenommen: „Wenn ich schon zur Polizei gehe, dann in den gehobenen Dienst.“

Nach der Realschule will er deshalb an die Fachoberschule nach Neu-Ulm wechseln, um dort sein Abitur zu machen. Voraussetzung für den gehobenen Dienst bei der Polizei ist ein Duales Studium. Das bestehe aus zwei Teilen, sagt der 15-Jährige. Theorie werde an der Hochschule gelehrt, Praxis vor Ort bei einer Polizeidienststelle vermittelt. Soziale Kompetenz werde erwartet und auch entsprechend geschult. Das alles wisse er bereits. Wenn er alles so schafft, wie er sich das vorgenommen hat, dann hat er sein gestecktes Ziel erreicht.

Seiner Tanzkarriere trauere er mittlerweile nicht mehr so sehr nach. Eher schon sein Trainer Sergey Oladyshkin, der viel Talent in dem Schüler sah. Vladis Entschluss aber steht fest. Auch seine Mitgliedschaft im Tanzsportzentrum wollte und musste er beenden. „Das geht nicht, ich müsste trotzdem den Beitrag von 25 Euro pro Monate zahlen. Das Geld kann man sparen. Deshalb bin ich ausgetreten. Es trifft sich ganz gut, denn meine Partnerin Michelle steht vor dem Abitur.“

Für Vladi hat nun die Ausbildung Vorrang. Stehe er einmal im Berufsleben, biete sich vielleicht die Möglichkeit, als Tanztrainer zu arbeiten: „Das machen die meisten übrigens alle im Nebenjob, denn davon allein kann man nicht leben.“ Da ist Vladislav Bernt ein Realist.

