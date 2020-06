12:52 Uhr

Während der Fahrt löst sich plötzlich ein Rad vom Auto

In Kirchhaslach hat sich möglicherweise ein unbekannter Täter an einem Autorad zu schaffen gemacht.

Bei einem Unfall in Kirchhaslach bleibt die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Die Polizei vermutet, dass ein Unbekannter seine Finger im Spiel hatte.

Glücklicherweise mit dem Schrecken davon gekommen ist eine Autofahrerin, die am Donnerstag während der Fahrt bemerkte, dass sich plötzlich ein Rad vom Fahrzeug löste. Das Auto wurde bei dem Vorfall in Kirchhaslach zwar beschädigt, die 36 Jahre alte Frau blieb aber unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 5000 Euro.

Die Polizei Memmingen bittet um Zeugenhinweise

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Memmingen ist davon auszugehen, dass der Unfall von einem Unbekannten herbei geführt wurde. Demnach soll der Täter im Zeitraum zwischen vergangenen Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, an dem Fahrzeug die Radmuttern an einem Rad gelöst haben. Die Polizei ermittelt daher unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (az)

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

