vor 20 Min.

Wallfahrt: Alle pilgern nach Matzenhofen

Das kleine Kirchlein im Wald zwischen Unterroth und Kettershausen ist ein beliebter Treffpunkt für Pilger aus der Region. An manchen Tagen ist im Gottesdienst kein Platz mehr frei.

Von Claudia Bader

In der Morgenstille des erwachenden Waldes sind nur das sanfte Rauschen der Blätter im Wind und manchmal ein leises Knacken im Unterholz zu vernehmen. Plötzlich hört der Wanderer eine Glocke läuten. Es ist die der Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ in Matzenhofen. Beim Näherkommen dringen auch Motorengeräusche durch das Dickicht. Kurze Zeit später ist rund um die Wallfahrtsgaststätte kein freier Parkplatz mehr zu finden. Als Orgelklänge den Gottesdienst eröffnen, sind im Kirchlein alle Bänke belegt.

Zahlreiche Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung sind an diesem Freitagmorgen in das idyllisch zwischen Unterroth und Kettershausen gelegene Kirchlein gekommen. Der Wallfahrtsgottesdienst am Freitag hat eine sehr lange Tradition, sagt Pfarrer Johann Wölfle. Die Anfänge der Wallfahrt liegen allerdings im Dunkeln. Früher muss Matzenhofen eine selbstständige Pfarrei gewesen sein – das geht aus der Chronik hervor. Eine Stütze für diese Theorie ist, dass noch um das Jahr 1808 am Ostermontag und am Pfingstmontag, am Sonntag vor dem Feste der „Sieben Schmerzen“ und später an den Dienstagen der Feste feierliche Gottesdienste stattfanden.

Ein Fugger stiftete die Kirche in Matzenhofen

Laut Chronik war es der Babenhauser Franz Karl Fugger von Kirchberg-Weißenhorn, der Mitte des 18. Jahrhunderts den Rokoko-Bau stiftete. Durch die Säkularisation, als zahlreiche kirchliche Güter enteignet wurden, ging das Kleinod an den Markt Babenhausen. Seit dem Jahr 2008 gehört es zur Pfarrei Unterroth.

Pfarrer Wölfle hat herausgefunden, dass früher nur am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Ostermontag und am Pfingstmontag sowie am Patrozinium des Kirchleins heilige Messen gefeiert wurden. Der Wallfahrer-Gottesdienst am Freitag ist erst seit den 1950er Jahren eine feste Tradition. Der Geistliche kann neben einem „treuen Stammpublikum“, wie er sagt, auch immer wieder neue Besucher begrüßen. Die kommen nicht nur aus dem Umland, sondern reisen auch von weiter her an. Zu seiner Freude stellt Wölfle fest, dass auch viele Männer kräftig in die Gottesdienst-Lieder mit einstimmen. Besonders während der Fastenwochen kommen viele Wallfahrer nach Matzenhofen. In der Weihnachtszeit erweist sich die im Bereich des Hochaltars aufgebaute orientalische Krippe als Besuchermagnet. Bei schlechtem Winterwetter falle der Gottesdienst allerdings aus, sagt Wölfle. Er denkt vorwiegend an die Gefahren, die Schnee und Eisglätte hier im Wäldchen für ältere Leute mit sich bringen.

Was es mit der Rosenkranztreppe auf sich hat

Nicht nur in den Sommermonaten sind die neben der Wallfahrtskirche errichteten Stationen der „Sieben Schmerzen Mariens“ das Ziel von Pilgern. Früher standen diese Bildstöcklein direkt an der Straße zwischen Unterroth und Kettershausen, sagt Pfarrer Wölfle. Nach deren Verlegung und dem Ausbau führten diese Stationen nun leider „ein Schattendasein“.

Dafür gibt es jetzt eine „Rosenkranz-Treppe“, die vom Parkplatz an der Kreisstraße zum Kirchlein führt, sagt Markus Merkle. Seit Jahren besucht der 86-Jährige aus Filzingen regelmäßig die Wallfahrtskirche. Die Idee für die Rosenkranztreppe, die entsprechend der Gesetzlein des Rosenkranzes in fünf Abschnitte mit je zehn Stufen gegliedert ist, stamme vom ehemaligen Unterrother Pfarrer Richard Fischer. Die Treppenstufen stehen für die „Gegrüßet-seist-du Maria“, die Absätze dazwischen für die zu betenden „Vater unser.“ Da die Rosenkranztreppe allerdings mit keinerlei Bildtafeln ausgestattet ist, sei sie nur wenigen bekannt, bedauert Merkle.

Wallfahrt bedeutet für manche Besinnung auf das Wesentliche

Auch an diesem Freitag haben sich zahlreiche Gläubige, vorwiegend aus der Umgebung, in der Wallfahrtskirche eingefunden. Eine Gruppe ist schon in der Früh per E-Bike im rund 25 Kilometer entfernten Pfaffenhofen gestartet. Einige Mitglieder des Kneipp-Vereins Senden sind mit dem Auto nach Oberroth gefahren und von dort auf idyllischen Waldwegen nach Matzenhofen gewandert. „In diesem mitten in der Natur gelegenen Kirchlein herrscht eine ganz einmalige Stimmung der Ruhe und der Entspannung“, schwärmt ein Pilger. „Hier kann ich mich auf das Wesentliche im Leben besinnen“, sagt seine Frau.

Nach dem Gottesdienst freuen sich viele auf eine Einkehr in der Wallfahrtsgaststätte. Unter ihnen ist Luise Ries aus Jedesheim. Seit mittlerweile 38 Jahren bereichert die 84-jährige die Gottesdienste als Organistin. Paula Ritter (87) aus Unterroth ist seit 23 Jahren als Lektorin im Einsatz, Lydia Dreier aus Matzenhofen als Mesnerin. In der gemütlichen Stube haben viele Wallfahrer seit Jahren einen festen Sitzplatz. Zum Beispiel eine Männergruppe, die sich regelmäßig am langen Tisch im Nebenzimmer trifft. Und während sich ihre Frauen in der Gaststube nebenan stärken und unterhalten, genießen es die Männer aus den verschiedenen Gemeinden in geselliger Runde Neuigkeiten auszutauschen. Wenn einer in den zurückliegenden Tagen Geburtstag gefeiert hat, wird er von allen nachträglich beglückwünscht. Und er gibt dann eine Runde aus. Geistig wie körperlich gestärkt kehrt so mancher Wallfahrer nach Hause zurück.

Lesen Sie auch: