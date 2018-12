01.12.2018

Warum ging ein Bellenberger auf seinen Kumpel los?

Eine Schlägerei in Neu-Ulm gibt der Polizei ein Rätsel auf. Dafür ist auch das Opfer aus Weißenhorn verantwortlich.

Zu einer angeblich grundlosen Körperverletzung ist es am Samstag gegen 3 Uhr in der Blumenstraße in Neu-Ulm gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Weißenhorner und einem 34-jährigen Mann aus Bellenberg - angeblich ein Bekannter des Opfers aus der Fuggerstadt. Nach einem Kneipenbesuch soll der Ältere dem Jüngeren scheinbar grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser später mit einem Rettungswagen ins Neu-Ulmer Krankenhaus gebracht werden musste.

Schläger aus Bellenberg wird gesucht

Der 27-jährige gab gegenüber der Polizei an, den 34-jährigen seit mehreren Monaten zu kennen. Das Rätsel: Dessen Nachname und genaue Anschrift seien ihm aber nicht bekannt. Der 34-jährige Schläger konnte trotz einer Fahndung in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine graue Jacke und ist 1,73 Meter groß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon (0731) 8013-0 zu melden. (az)

