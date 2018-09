Was der neue Kletterpark in Illertissen zu bieten hat

Plus Der Bau in Illertissen schreitet voran: Das Fundament steht, der Turm kann kommen. Derweil entsteht andernorts Konkurrenz. Was man hier dagegen setzt.

Bevor der Kletterpark in Illertissen in die Höhe wachsen kann, geht es in die Tiefe: Ein stattliches Loch klafft auf dem Gelände an der Friedhofstraße. Das einst unberührte Grundstück hat sich in den vergangenen Wochen stark verändert, fast täglich schreitet der Bau voran. Die Mitglieder des hiesigen Alpenvereins (DAV) schlüpfen häufig in die Gummistiefel und packen fleißig mit an: Viel eigene Arbeit muss leistet werden, damit sich das teure Projekt umsetzen lässt. Und das Interesse an dem Park ist groß: Viele Menschen verfolgen genau, was sich in Illertissen tut. Und auch die Konkurrenz in der Kletterbranche schläft nicht: Für Sportler gibt es immer neue Angebote. In Illertissen rechnet man trotzdem mit großem Zuspruch. Dafür gibt es Gründe.

Das Fundament ist bereits fertig: Das ist Beobachtern nicht verborgen geblieben. „Da haben sie ganz ordentlich Beton reinlaufen lassen“, hatte Bürgermeister Jürgen Eisen kürzlich in einer Sitzung des Bauausschusses festgestellt. Der Sockel lässt erahnen, welche Form der 17 Meter hohe Kletterturm einmal haben wird. Die einer überdimensional großen Erdnuss nämlich. „In den letzten zehn Tagen ist es hier richtig rund gegangen“, sagt Thomas Ertle, dritter Vorsitzender der Sektion Illertissen im Deutschen Alpenverein (DAV), und lässt den Blick zufrieden über das Gelände schweifen. Auch heute tut sich was.

Aus der Baugrube dröhnt Motorenlärm, ein Bagger trägt Erde ab. Bis der Turm steht, wird es noch dauern. Aber dann soll die „Erdnuss“ den Kletterern viele Möglichkeiten bieten: Rund 150 Routen sind vorgesehen, leichtere und schwierigere, dazu auch windgeschützte Bereiche. „Das gute Wetter hat uns in Karten gespielt“, sagt Ertle. Man komme schnell voran. Im Oktober könnte der Turmbau wohl starten und vielleicht noch bis Ende 2018 abgeschlossen werden. „Die Zimmerleute arbeiten das ganze Jahr durch“, so Ertle. Das Dach komme trotzdem erst 2019, eine Eröffnungsparty ist im Frühjahr vorgesehen.

Illertissen: Kletteranlage hat jetzt einen Namen

Während auf der Baustelle gearbeitet wird, hat das von vielen sehnlich erwünschte Freizeitgelände seinen offiziellen Namen bekommen: Weil die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen als Hauptsponsor viel Geld locker macht, wird die Anlage „Sparkassen Arena – DAV Kletterzentrum Illertissen“ heißen. In Anlehnung an den „Sparkassen Dome“, die große Kletterhalle in Neu-Ulm. Den Löwenanteil der Kosten in Höhe von rund 650.000 Euro will der Verein selbst aufbringen, sagt zweiter Vorsitzender Jürgen Ehret. Aus den Rücklagen, durch Spenden, durch einen Zuschuss der Stadt (die auch das Grundstück zur Verfügung stellt) und durch Darlehen der Mitglieder (Lesen Sie dazu auch: Räte greifen für Illertisser Kletterpark in die Stadtkasse ).

Wie eine Arena wirkt das Gelände schon jetzt: Um den Turm herum werden Sitzbänke angebracht, eine Seite wurde bereits mit großen Steinen versehen. Sportler und Zuschauer sollen sich dort aufhalten können. Und wohlfühlen.

Auf das Parkareal gelangen die Besucher nach der Eröffnung über einen Kassenautomaten und eine elektrische Tür. Der Eintrittspreis soll für die DAV-Mitglieder der örtlichen Sektion bei um die acht Euro liegen, heißt es. Und damit unter dem der Neu-Ulmer Halle (zehn Euro). Etwas mehr zahlen Mitglieder anderer Sektionen, Gäste ohne Vereinszugehörigkeit noch etwas mehr. Offen stehe die Anlage aber jedem, betonen die Illertisser DAVler. Geöffnet sein soll täglich von morgens bis abends.

Ertle und Ehret gehen davon aus, dass der Turm der Sektion einen Mitgliederzuwachs bescheren wird. So war es in anderen Ort auch, zum Beispiel in Krumbach: Der dortige Verein hat nach der Kletterhalleneröffnung vor zwei Jahren sogar um 50 Prozent zugelegt. Von einem moderaterem Wachstum geht man in Illertissen aus, sechs bis acht Prozent pro Jahr seien üblich, sagen die Vorstandsmitglieder.

Kletterparks: Große Konkurrenz in der Region

Trotz der Konkurrenz. Und die ist inzwischen beachtlich: Zu den Kletterhallen in Neu-Ulm und in Krumbach kommen die bestehende Boulderhalle in Ulm und eine neue in Memmingen, die der dortige DAV bauen lässt. Im nahen Allgäu gibt es weitere Hallen, etwa in Kempten und Ottobeuren. Mit Kletterwänden warten Vöhringen und Günzburg auf. Die Illertisser Anlage werde im Wettbewerb dennoch bestehen, glauben die Bauherren: „Das Gelände ist einmalig“, sagt Ehret. Gemeint ist die Lage, am Waldrand und zugleich stadtnah. Die Kletteranlage soll „natürlich“ wirken, auch dank der Felsensteine in ihrer Umgebung. Andere Parks kämen mit ihrer „Industriebeton-Optik“ im Vergleich dazu recht technisch daher, sagt Ehret. Die in Illertissen werde mit ihrem Charme punkten und ein Treffpunkt für die regionale Kletterszene sein. Auch junge Nachwuchssportler und die Mitarbeiter verschiedener Firmen sollen sich unters Publikum mischen, der DAV Illertissen wird Kurse anbieten.

Später dann auch in der Boulderhalle, die nach dem Turm gebaut werden soll. „Die brauchen wir“, sagt Vorstandsmitglied Ehret. der Klettersport sei beliebt, auch in Illertissen und der Umgebung. „Da gab es zuletzt einen unglaublichen Zulauf.“ Man wolle ja nicht immer in die nächst größere Stadt fahren.“ Schließlich habe ja auch jeder Ort seinen eigenen Fußballplatz. Die Planung für die Halle samt Vereinsräumen soll im kommenden Jahr voranschreiten. Ein Baubeginn steht noch nicht fest. Klar ist: Dem Verein steht dann eine weitere große Investition ins Haus.

Jetzt geht es erst einmal um den Turmbau, sechs Wochen sind dafür veranschlagt. Alle zögen an einem Strang, sagt Bauleiter Andreas Gamper, der vom Fach ist und zugleich Alpinist. Er freut sich über den Fleiß seiner Vereinskollegen. „Wenn man pfeift, stehen viele Leute da.“ Manchmal fast zu viele. Aber besser so als anders herum. Zu tun gibt es immer etwas. Damit es bald aufwärts geht.

Der Kletterpark in Illertissen ist ein lange ersehntes Projekt. Wie es dazu kam, lesen Sie hier: In Illertissen soll eine Kletteranlage entstehen , Hoch hinaus in Illertissen , Trotz Rechtsstreit: Alpenverein hält an Kletterhalle fest und Vor dem Kraxeln wird gebaggert: Bau der Kletteranlage beginnt.