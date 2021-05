Weißenhorn

vor 31 Min.

Stadträte wollen Schwarzbauten in Weißenhorner Kleingartenanlage nicht legalisieren

In einer Kleingartenanlage in Weißenhorn stehen offenbar mehrere Schwarzbauten. Der Bauausschuss spricht sich dagegen aus, diese durch Schaffung eines Wohngebiets zu legalisieren.

Plus Der Bauausschuss lehnt eine Überplanung einer Kleingartenanlage in Weißenhorn ab. Dort gibt es offenbar Zoff, weil Gebäude illegal errichtet wurden.

Von Jens Noll

Wenn der Fall nicht so traurig wäre, dann könnte man darüber schmunzeln. Mit diesen Worten kommentiert Bürgermeister Wolfgang Fendt eine Angelegenheit, mit der sich der Weißenhorner Bau- und Werksausschuss am Montagabend befasst hat. Offenbar gibt es unter Nutzern der Kleingartenanlage westlich der Emershofer Straße in Weißenhorn Streit, weil in dem Gebiet mehrere Schwarzbauten stehen.

Themen folgen