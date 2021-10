Unfallflucht: Transporter prallt in Weißenhorn gegen Lichtmasten

Nach Zeugenhinweisen macht die Polizei einen Autofahrer ausfindig, der in Weißenhorn einen Unfall verursacht hat. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Mithilfe von Zeugen hat die Polizeiinspektion Weißenhorn eine Verkehrsunfallflucht geklärt. Am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass soeben ein VW Transporter einen Lichtmasten in der Memminger Straße in Weißenhorn angefahren habe und unmittelbar danach geflüchtet sei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und erlangten dem Polizeibericht zufolge bereits erste relevante Erkenntnisse, als gegen 9 Uhr ein Zeugenhinweis einging, wonach bei Roggenburg ein VW Transporter mitten auf einem Feld stehe.

Der Unfallfahrer erschien freiwillig bei der Polizei Weißenhorn

Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich bei dem Transporter um das Fahrzeug handelte, das an dem Unfall in Weißenhorn beteiligt war. Es wurde sichergestellt und abgeschleppt. Als sich die Ermittlungen bereits verdichteten und es erste Hinweise auf den Fahrer des Wagens gab, erschien der 28-Jährige persönlich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn und gestand seine Tat. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. An dem VW Transporter entstand hoher Sachschaden, die Polizei schätzt ihn auf 15.000 Euro. Der Schaden an dem Lichtmasten wird mit etwa 500 Euro beziffert. (AZ)