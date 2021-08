Wullenstetten

Pläne für Wullenstetter See: Dank seltener Kreuzkröte spart Senden Geld

Am und im Wullenstetter Natursee sollen sich Vögel, Amphibien und Fische künftig noch wohler fühlen. Auch an menschliche Besucher wird bei den Baumaßnahmen gedacht.

Von Franziska Wolfinger

Ein Natursee ist das, was heute in Wullenstetten so bezeichnet wird, zumindest dem eigentlichen Wortsinn nach nicht. Denn der See ist nicht auf natürliche Weise entstanden. Doch im Laufe der Jahre wurde aus dem Baggersee ein wertvoller Lebensraum für viele heimische Pflanzen und Tiere. Der sinkende Grundwasserspiegel könnte diesem Biotop aller Voraussicht nach Probleme bereiten. Damit das nicht passiert, wollen der Landesbund für Vogelschutz (LBV), das Landratsamt und die Stadt Senden mit einer Baumaßnahme entgegenwirken, die nicht nur positiv für die Tier- und Pflanzenwelt sein soll, sondern auch für die Menschen.

