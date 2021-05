Zettel hinterlassen: Dreiste Unfallflucht in Vöhringen

Ein Unbekannter hat einen Mercedes in Vöhringen angefahren - und vermutlich Beobachter des Unfalls getäuscht.

Ein schwarzer Mercedes ist zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in der Vogelstraße in Vöhringen angefahren worden. Er stand auf Höhe der Hausnummer 55. Der bislang unbekannte Verursacher des Schadens hinterließ laut Polizei ein einlaminiertes Schreiben, in dem er den Unfallablauf schildert und den Besitzer darauf hinweist, dass er sich an die „112“ wenden soll. Eine persönliche Erreichbarkeit oder Personalien standen nicht auf dem Zettel. Daher liegt aus Sicht der Polizei die Vermutung nahe, dass der Unfallverursacher beobachtet wurde und den Zettel anbrachte, um mögliche Zeugen über die eigene Rechtschaffenheit zu täuschen. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

