Altenstadt bekommt Millionenförderung für Sanierung der Alten Bleiche

Plus Aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm 2023 fließen hohe Summen in den Landkreis Neu-Ulm. Babenhausen erhält Unterstützung für die Schlosssanierung.

Erfreuliche Nachrichten für den Markt Altenstadt: Er erhält aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Fördermittel in Höhe von 3,76 Millionen Euro für die Sanierung des Denkmals Alte Bleiche und die Umgestaltung öffentlicher Flächen. Auch Babenhausen und weitere Orte in der Region bekommen Geld aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm 2023.

Über die hohen Zuschüsse für Altenstadt und die 60.000 Euro, die Babenhausen aus dem Programmteil "Lebendige Zentren“ für die Sanierung des Fuggerschlosses erhält, informieren der Memminger Landtagsabgeordnete und Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek und der Weißenhorner Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die beiden CSU-Politiker hatten sich nach eigenen Angaben für eine bestmögliche Förderung eingesetzt.