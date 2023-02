Flucht in Auto, dann zu Fuß: Unfallverursacher hat hartnäckige Verfolgerin

Ein Mann touchiert auf der Autobahn bei Aitrach das Fahrzeug einer Frau und flüchtet. Sie nimmt die Verfolgung auf und versperrt ihm in Altenstadt den Weg.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat eine Frau, die ebenfalls mit ihrem Fahrzeug auf der Autobahn 96 im Bereich von Aitrach unterwegs gewesen ist, touchiert. Der Mann flüchtete, ohne anzuhalten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, als die 38-Jährige auf der Autobahn 96 von Lindau in Richtung Memmingen gefahren ist. Sie bemerkte, dass ein Auto von hinten schnell auf sie zukam und sie offensichtlich nicht wahrnahm.

Die Frau versuchte noch auf die linke Fahrspur auszuweichen, allerdings touchierte der andere Wagen die rechte Fahrzeugseite der 38-Jährigen. Nach dem Unfall flüchtete der zunächst unbekannte Unfallverursacher und hielt nicht an. Die Frau konnte dem Fahrzeug jedoch folgen. Am Autobahnkreuz Memmingen ging die Flucht weiter in Richtung Norden. Am Parkplatz Reudelsberger Forst - zwischen Altenstadt und Illertissen - fuhr der Unfallverursacher schließlich ab.

Mann setzt Flucht in Altenstadt zu Fuß fort

Es kam zu einer kurzen Konversation zwischen der Frau und dem Mann. Offenbar gab der Unfallverursacher zu verstehen, dass er den Schaden bar bezahlen wolle. Die Geschädigte verweigerte das und wies darauf hin, dass sie bereits die Polizei verständigt habe. Daher stieg der Mann in sein Auto und setzte die Flucht fort. Die 38-Jährige nahm erneut die Verfolgung auf und teilte über den Notruf der Polizei ihre Standorte mit. Der Verdächtige verließ schließlich an der Anschlussstelle Illertissen die Autobahn. Danach fuhr er über Dietenheim, Balzheim, Dettingen und Kellmünz nach Altenstadt. In einer Sackgasse in der Egerländerstraße endete seine Flucht. Der Mann versuchte noch zu wenden, allerdings versperrte die 38-Jährige ihm mit ihrem Auto den Weg. Daher ergriff der Mann zu Fuß die Flucht.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen zunächst ergebnislos. Nach etwa einer Stunde stellte sich der Unfallverursacher - ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in der Schweiz - und kehrte zu seinem Auto zurück. Den Beamten wurde der Grund für sein Verhalten schnell klar. Der Mann roch stark nach Alkohol. Die für den Unfallort zuständige Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete daraufhin eine Blutentnahme an. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. (AZ)