Gewitterregen auf der A7: Zwei Aquaplaning-Unfälle bei Altenstadt

Ein Autofahrer ist auf der A7 ins Schleudern geraten – der Fahrer des Lkw hinter ihm ebenfalls. Auch auf der Gegenfahrbahn prallte ein Auto gegen die Leitplanke.

Im Bereich Altenstadt und Illertissen ereigneten sich am Dienstagabend auf der A7 zwei Aquaplaning-Unfälle innerhalb einer halben Stunde. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden, verletzt wurde niemand.

Starker Gewitterregen und nicht angepasste Geschwindigkeit waren wohl die Ursache für den Unfall, der sich gegen 19.45 Uhr, etwa zwei Kilometer nach der Einfahrt Altenstadt, ereignet hat. Ein 21-jähriger Autofahrer geriet in Richtung Norden fahrend mit seinem Auto im Starkregen ins Schleudern.

Das Fahrzeug schleuderte zunächst gegen den Randstein im Bereich der Mittelschutzplanke, von dort gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Kleintransporter und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf der dortigen Schutzplanke zum Liegen kam. Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters konnte nach dem Zusammenstoß mit dem Auto sein Fahrzeug ebenfalls nicht mehr kontrollieren, der Wagen prallte zweimal gegen die Mittelschutzplanke, an der er schließlich quer über die Fahrbahn stehen blieb. Dabei brach der Aufbau des Transporters und Teile der Ladung fielen auf den linken Fahrstreifen.

Auf der A7 hat es am Dienstagabend gekracht. Foto: Wilhelm Schmid

Sowohl der Autofahrer als auch der Fahrer des Kleinlasters seien bei dem Unfall unverletzt geblieben, berichtet die Polizei. Die Autobahnmeisterei Vöhringen kümmerte sich um die Schäden an der Leitplanke. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf über 40.000 Euro belaufen.

Bei Illertissen verunglückte ein weiterer Pkw auf der A7

An der Absicherung war auch die Feuerwehr Illertissen beteiligt. Diese musste außerdem gleichzeitig auf der Gegenfahrbahn in Richtung Süden ein Unfallauto absichern, das ebenfalls im Gewitterregen an der Mittelleitplanke stecken geblieben war. Wie die Polizei berichtet, war der 24-jährige Fahrer auf Höhe Illertissen in Richtung Füssen unterwegs, als sein Auto auf regennasser Fahrbahn mit der Mittelschutzplanke kollidierte und danach auf der Überholspur liegen blieb. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Hier wird der entstandene Sachschaden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Schadenssummen der beiden Unfälle waren am Dienstagabend noch nicht bekannt. (wis/AZ)