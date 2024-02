Altenstadt/Memmingen

vor 1 Min.

Doppelmord in Altenstadt: Was einer Polizistin sofort seltsam vorkam

Plus Im Landgericht erzählen Polizisten, wie sie den 22. April 2023 erlebten. Ein Ermittler kannte die Familie schon: Bei ihm hatte Patrick O. seinen Vater angezeigt.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

An Verhandlungstag sieben des Mammutprozesses um den Doppelmord von Altenstadt hörte sich das Gericht die Aussagen der Polizisten an, die nach dem Fund der beiden Leichen als erste am Tatort waren. Eine Ermittlerin des Memminger Kriminaldauerdienstes hatte sofort einen Verdacht, als sie die beiden Toten sah.

Vieles war noch unklar, als die Kripobeamtin am frühen Nachmittag des 22. Aprils 2023 – ein Samstag – am Tatort in Untereichen eintraf. Sie wusste nur, dass in dem Haus wohl zwei Leichen gefunden worden waren und dass die Todesursache ungeklärt war. Das hatte ihr der Notarzt, der nach dem Notruf der Tochter der Getöteten noch vor der Polizei in Untereichen eingetroffen war, so gesagt, berichtet die Ermittlerin vor Gericht. Zunächst sei man von einem erweiterten Suizid ausgegangen, sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen