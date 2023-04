Ehepaar in Untereichen getötet: Polizei sucht mit Tauchern nach Tatwaffe

Angehörige hatten das tote Ehepaar gefunden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Die Umstände sind nach wie vor unklar. Jetzt wird die Spurensuche ausgeweitet.

Das Flatterband der Polizei hängt noch am Hoftor. Die Rollläden sind heruntergelassen. In einem Einfamilienhaus in Untereichen, einem Ortsteil von Altenstadt im südlichen Landkreis Neu-Ulm, haben Angehörige am Samstagnachmittag ein Ehepaar tot aufgefunden. Es wird von einer Gewalttat ausgegangen. Die oder der Täter aber gelten noch als flüchtig. Und obwohl die Spurensicherung am und rund um das Haus bereits als abgeschlossen gilt, sind viele Fragen noch offen. Die Polizei will nun deshalb die Spurensicherung ausweiten.

Die Angehörigen hätten vergeblich versucht, den 70 Jahre alten Mann und seine 55 Jahre alte Frau zu erreichen. Daher hätten sie sich auf den Weg zum Wohnhaus des Ehepaars gemacht, wie die Ermittler am Sonntagabend mitteilten. Vor Ort mussten die Angehörigen dann die schreckliche Entdeckung der beiden Leichen machen.

Ehepaar in Altenstadt-Untereichen getötet: Polizei weitet Spurensicherung aus

Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, unter anderem war ein Hubschrauber am Wochenende im Einsatz. Zwei Dutzend Zeugen seien inzwischen befragt worden, so ein Polizeisprecher am Montagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch der entscheidende Hinweis scheint noch nicht darunter gewesen zu sein. Daher soll nun die Spurensuche ausgeweitet werden - mit zwei Zielrichtungen: "Einmal möchten wir nach möglichen Spuren und einer möglichen Tatwaffe suchen", so der Polizeisprecher.

Es wurde kündigt an, dass eine zwei- bis dreistellige Zahl an Personen aus der Nachbarschaft befragt werden soll. Zudem seien mehr als 50 Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen worden, um den Bereich vor Ort nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe abzusuchen. Taucher und Hunde kommen im nahegelegenen Mühlbach zum Einsatz. Auch sollen Mobiltelefone ausgewertet werden.

Polizei geht nach Obduktion von zweifacher Tötung aus

Darüber hinaus halten sich die Ermittler mit Angaben zum Vorfall aber noch weitestgehend zurück. Die genaue Todesursache werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Nach den Obduktionen der Körper gehen die Ermittler von einer zweifachen Tötung durch einen oder mehrere Täter aus. Zu den genaueren Umständen und einem möglichen Motiv wollte sich die Polizei aber nicht äußern.

Wie die oder der Täter in das Haus kamen, war zunächst ungeklärt. Den Angaben nach fand die Polizei keine offensichtlichen Einbruchsspuren. Ein unberechtigtes Eindringen aber werde nicht komplett ausgeschlossen, so der Polizeisprecher. Es werde aber auch nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter im Bekanntenkreis zu suchen seien. Ob in dem Haus etwas gestohlen wurde, war zunächst noch unklar. Für die umfangreichen Ermittlungen bildete die Kriminalpolizei Neu-Ulm eine Ermittlungsgruppe.