Babenhausen

14:24 Uhr

Auto und Lastwagen stoßen in Babenhausen zusammen

Von Wilhelm Schmid

Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen am Ortsausgang von Babenhausen in Richtung Winterrieden ereignet. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Ein Lastwagen und ein Auto sind am Mittwochmorgen am Ortsausgang von Babenhausen zusammengestoßen. Die Feuerwehr Babenhausen wurde um 8 Uhr zu dem Unfall in der Memminger Straße gerufen. Eine Person wurde als verletzt gemeldet. Dem ersten Anschein nach war es nahe der Einfahrt zum Silcherweg zu einem Streifzusammenstoß zwischen dem Auto und dem Lastwagen gekommen. Am Lkw war lediglich eine leichte Beschädigung zu erkennen; das Auto wurde wohl stärker in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr sperrte die Memminger Straße von der Einmündung der Ulmer Straße bis zum Kreisverkehr in Richtung Winterrieden. Außerdem mussten auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden. Nach rund eineinhalb Stunden war die Einsatzstelle geräumt, sodass die Straße wieder freigegeben werden konnte. Nähere Informationen folgen.

