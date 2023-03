Bei der Musikschule Dreiklang wird auch getanzt

Plus Ein neues Kursangebot für Senioren soll demnächst starten. Auch sonst gibt es Veränderungen bei der Musikschule von Bellenberg, Illertissen und Vöhringen.

Die Musikschule Dreiklang zeigt Herz für Senioren und der Gemeinderat Bellenberg schloss sich der Idee sofort an: Tanzstunden für Senioren könnten im Rahmen der Sparte Ballett das Programm der Musikschule bereichern, die von den Kommunen Bellenberg, Illertissen und Vöhringen getragen wird. Eine interessante Diskussion kam dazu im Gemeinderat Bellenberg auf, als die stellvertretende Schulleiterin Monika Häckh für den erkrankten Schulleiter Christoph Erb die Jahresrechnung 2022 und den Haushaltsplan für 2023 vorgestellt hat.