Bellenberg

vor 17 Min.

Bellenberg bleibt bei Ausgaben der Musikschule Dreiklang im Takt

Zum Unterricht in die Musikschule Dreiklang in Bellenberg geht es ins Untergeschoss der Lindenschule, ein Schild weist auf den Eingang hin.

Plus Musikschulleiter Christoph Erb zieht eine positive Bilanz, zudem bekommt die Gemeinde Geld zurück. Das Jahreskonzert findet in der Turn- und Festhalle statt.

Von Regina Langhans

Christoph Erb, Leiter der Musikschule Dreiklang, sprach im Gemeinderat Bellenberg Worte, die in den Ohren des Gremiums für Wohlklang gesorgt haben: Von dem auf Bellenberg entfallenen Anteil an der Jahresrechnung 2023 gibt es Geld zurück und auch die Berechnung für 2024 bleibt innerhalb des vereinbarten Rahmens. Einstimmig billigte der Gemeinderat die Jahresrechnung 2023 und genehmigte den Haushaltsentwurf 2024.

Außerdem findet das Jahreskonzert der Musikschule heuer in Bellenberg am Sonntag, 28. April, ab 16 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Turnusgemäß übernimmt dieses Jahr auch Bürgermeister Oliver Schönfeld den Vorsitz der von Illertissen, Vöhringen und Bellenberg geführten Musikschule Dreiklang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen