Kaminbrand löst nächtlichen Feuerwehreinsatz aus

Dunkler Rauch und vereinzelte Flammen aus einem Schornstein in Bellenberg riefen am späten Montagabend gegen 21.30 Uhr in Bellenberg die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte brachten einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus An der Halde schnell unter Kontrolle.

Dort wurde auf herkömmliche Art und Weise ein Kaminofen betrieben, berichtet die Polizei. Aus dem Schornstein stieg jedoch dunkler Rauch auf und vereinzelt waren Flammen zu sehen. Die Feuerwehren Bellenberg und Vöhringen sowie die Polizei wurden umgehend verständigt. Die insgesamt 23 Einsatzkräfte der beiden Feuerwehren konnten den Kaminbrand schnell unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadena durch räumlich begrenzte Verrußungen im Haus wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Kamin war erst kürzlich vorschriftsmäßig gereinigt worden, was jedoch laut Fachmeinung einen Kaminbrand nicht gänzlich verhindern kann. (AZ)