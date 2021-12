Bellenberg

18:30 Uhr

Vandalismus: Unbekannte werfen Eisautomat in Bellenberg um

In Bellenberg wurde ein Eisautomat umgeschmissen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Plus Aktuell ermittelt die Polizei wer in Bellenberg den Eisautomaten am Rathaus beschädigt hat. Die Besitzer sind fassungslos.

Von Maximilian Sonntag

Als "Tat ohne Sinn und Verstand" bezeichnen Cornelia und Lorenz Hirschberg auf ihrem Instagram-Account einen Vorfall, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Rathaus in Bellenberg ereignet hat. Bislang unbekannte Personen haben den blau-weißen Eisautomaten des Ehepaars umgeworfen. Jetzt ermittelt die Polizei.

