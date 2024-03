Bellenberg

Von Pappenheimern und Bellenbergern: Mit Kindern in der Geschichte unterwegs

Die Aussicht vom Schlossberg in Bellenberg. An schönen Tagen kann man Richtung Süden sogar die Berge sehen.

Plus Bellenberg hat besondere geschichtliche Meilensteine zu verzeichnen. Sie lassen sich auf einer Zeitreise erleben, die für Familien gut geeignet ist.

Von Stefanie Hammer

"Ich kenne meine Pappenheimer!" – Da könnte man fast auch sagen "Ich kenne meine Bellenberger!". Denn Bellenberg war einst zu großen Teilen im Besitz der mittelfränkischen Pappenheimer. Ein Umstand, den die schwerreichen Vöhlins, denen so gut wie alles im Illertal gehörte, nur schwer ertragen konnten. Karl Vöhlin biss sich Zeit seines Lebens die Zähne daran aus, Bellenberg in seinen Besitz zu bringen. Dass diese Bemühungen erfolglos blieben, erkennt man auch daran, dass es in dem Ort, anders als in Illertissen und Vöhringen, keine Vöhlinstraße gibt, wohl aber eine Pappenheimstraße.

Wer sich auf Zeitreise zu den Vöhlins und Pappenheimern, in die Spätbronzezeit oder auch in die jüngste Vergangenheit Bellenbergs begeben möchte, der benötigt keine Zeitmaschine, sondern geht ganz einfach zu Fuß entlang der 14 Tafeln im Dorf, die größtenteils barrierefrei erreichbar sind. Starten Sie am Rathaus und holen Sie dort für Kinder einen Quizbogen, denn an jeder Tafel gibt es ein Comic und eine knifflige Quizfrage. Wenn alle Fragen beantwortet sind, wartet im Rathaus ein kleines Geschenk auf die kleinen Rätslerinnen und Rätsler. Sollten Sie außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses unterwegs sein, kann der Bogen auch ganz bequem auf der Homepage des Zeitreiseweges heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

