VW-Fahrer ignoriert rote Ampel und beleidigt Autofahrerin

Riskante Überholmanöver, ein ausgestreckter Mittelfinger: Zwischen Vöhringen und Bellenberg fiel ein VW-Fahrer einer Zeugin mehrfach negativ auf. Sie erstattete Anzeige.

Insgesamt recht rüpelhaft hat sich der Fahrer eines schwarzen VW auf der Strecke zwischen Vöhringen und Bellenberg verhalten. Eine 21-Jährige zeigte den Fahrer bei der Illertisser Polizei nach mehreren riskanten Fahrmanövern und einer Beleidigung an.

Die Frau gab bei der Polizei an, dass sie kurz vor dem Ortseingang Bellenberg von dem VW-Fahrer in einer relativ riskanten Art und Weise überholt worden sei. Möglicherweise habe auch der Gegenverkehr deshalb abbremsen müssen. Wenig später habe der Fahrer ihr an einem Kreisverkehr den Mittelfinger gezeigt. Anschließend habe er an der Abzweigung nach Betlinshausen die Linksabbiegerspur geradeaus befahren, obwohl für ihn Rotlicht gegolten habe.

Die Zeugin hatte das Kennzeichen des VW notiert. Gegen dessen Fahrer wird eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Rotlichtverstoßes erstellt, teilt die Polizei mit. Mögliche weitere Geschädigte, die möglicherweise im Gegenverkehr wegen des Beschuldigten abbremsen mussten oder auch Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung setzen. (AZ)