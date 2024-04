Reichau erlebt ein Schützenfest mit glanzvollem Abschluss

Ein volles Festzelt, begeisterte Besucher und stolze neuen Schützenkönige: Der Schützenverein Waldfrieden Reichau hat es zum Jubiläum krachen lassen.

Es war ein Schützenfest quasi wie aus dem Bilderbuch: So haben Teilnehmende das Gauschießen des Schützengaus Babenhausen und auch das große Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Waldfrieden Reichau im Festzelt neben dem Schützenheim erlebt. Gerade rechtzeitig zu den Festtagen hatte sich auch das Wetter auf mildere Temperaturen umgestellt und so zum erfolgreichen Verlauf und bestem Besuch beigetragen.

Neuer Gauschützenkönig ist Johannes Till vom Schützenverein Weinried. Der Vorsitzende Franz Mensch freute sich darüber, dass bereits zum Partyabend am Freitag und auch bei der Rocknacht am Samstag das Fest gut besucht und das Festzelt mehr als gut gefüllt war. Nach den Böllerschüssen der Schützenvereine aus Kirchhaslach, Dietershofen, Osterberg, Winterrieden und Reichau startete ein imposanter Kirchenzug mit Vereinsfahnen und Schützenkönigen in Richtung Festzelt. Pater George Valiyamangalam betonte während der Festpredigt, dass es in hundert Jahren Vereinsbestehen unzählige schöne Momente des Beisammenseins und des gemeinsamen Lachens gegeben habe. „Gemeinschaftsbildende Traditionen, die für uns so wichtig sind, sollten wir auch in Zukunft bewahren“, sagte er.

Johannes Till sicherte sich mit einem 5,4-Teiler den Sieg

Landrat Alex Eder lenkte den Blick vor der Preisverteilung ins bestens gefüllte Zelt: „Was für ein Anblick: Ein volles Zelt, viele Teilnehmer und Besucher und eine ausgezeichnete Stimmung.“ Johannes Till sicherte sich mit einem 5,4-Teiler den Sieg und darf nun für ein Jahr die Königswürde der Luftgewehrschützen des Schützengaus Babenhausen tragen.

53 Bilder 100 Jahre Schützenverein Waldfrieden: Fotos vom großen Fest im kleinen Dorf Foto: Zita Schmid und Armin Schmid

Matija Rothdach (VSG Babenhausen) siegte bei den Jungschützen und wurde zum neuen Gaujugendkönig ausgerufen. Bei den Luftpistolenschützen bewies Cornelia Pistel-Pfeiffer vom Schützenverein Osterberg eine ruhige Hand und ein sicheres Auge. Die Sportschützin holte sich mit einem 5,3-Teiler den Titel der LP-Gauschützenkönigin. Den Sieg und den Gaumeistertitel ließ sich Johann Peter Schuhwerk im Wettbewerbsfeld der KK-Schützen nicht nehmen. Die Meistbeteiligung gewann der SV St. Georg Weiler mit 64 Startern, gefolgt von der VSG Babenhausen (60) und dem SV Falk Mohrenhausen (43).

Die neuen Gauschützenkönige im Schützengau Babenhausen sind ausgerufen. Unser Bild zeigt (von links) Johannes Till, Cornelia Pistel-Pfeiffer, Matija Rothdach und Johann Peter Schuhwerk. Foto: Armin Schmid

Die beste Luftgewehrmannschafft stellte der SV Kellmünz mit Julian Aumann, Ricard Diehl, Stefanie Kienle, Marion Zoller und Klarissa Aumann. Julian Aumann erzielte dabei mit 398 Ringen eine beachtliche Leistung. Bei den Luftpistolenschützen siegten Christian Wagner, Harald Räuber, Daniel Wagner und Jakob Anwander, die für den SV Osterberg antraten.