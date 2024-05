Radfahrer prallt gegen Laternenmast – und muss in Klinik geflogen werden

Ein betrunkener Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall am Ortseingang von Bubenhausen so schwer am Kopf, dass ein Rettungshubschrauber anrücken musste.

Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Babenhauser Straße von Gannertshofen in Richtung Weißenhorn gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam er am Ortseingang von Bubenhausen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast, ohne dass jemand anderes an dem Unfall beteiligt gewesen war.

Radfahrer muss nach Unfall in Bubenhausen in Klinik geflogen werden

Dabei verletzte sich der 32-Jährige so stark am Kopf, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stürzte er, weil er betrunken war. (AZ)