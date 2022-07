Dietenheim

vor 6 Min.

"Heldentat" am Badesee Dietenheim: Passanten retten 63-Jährigem das Leben

Am Badesee in Dietenheim haben Passanten einem 63-Jährigen das Leben gerettet.

Lokal Leblos und mit dem Kopf im Wasser schwamm ein Mann an der Oberfläche. Badegäste reagieren geistesgegenwärtig und retten ihm das Leben.

Von Michael Kroha

Geistesgegenwärtig haben am Dienstagnachmittag Passanten am Badesee in Dietenheim reagiert. Sie retteten einem 63-Jährigen das Leben. Dietenheims Feuerwehrkommandant Stefan Pistel, der selbst schnell vor Ort war, spricht von einer "Heldentat".

