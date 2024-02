Dietenheim

"Sauerei": Funkenfeuer in Regglisweiler schon wieder vorzeitig angezündet

Das Funkenfeuer in Dietenheim-Regglisweiler ist am Freitag schon zum dritten Mal vorzeitig angezündet worden.

Plus Eigentlich hätte das Funkenfeuer in Regglisweiler am Samstagabend erst brennen sollen. Doch jemand zündete es am Freitag schon an. Aber es gibt einen "Plan B".

Schon wieder ist in Dietenheim-Regglisweiler das Funkenfeuer vorzeitig angezündet worden. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist die Feuerwehr über den Brand informiert worden. Groß gelöscht wurde nicht mehr, man hat es kontrolliert herunterbrennen lassen. Von einer "Sauerei" spricht jetzt nicht nur die Feuerwehr. Doch weil es nicht zum ersten Mal passiert ist, gibt es bereits einen "Plan B".

Es sei alles vorbereitet gewesen, berichtet Markus Behrendt, bei der Feuerwehr Dietenheim für die Pressearbeit zuständig. Schon Tage zuvor seien die gesammelten Christbäume aufgestapelt worden. Schließlich benötige man dazu bestimmte Gerätschaften und man würde es gerne auch bei schönem Wetter machen. Gefehlt hätten nur noch die Strohballen, um alles am Samstagabend besser anzünden zu können. Doch jemand kam ihnen zuvor.

