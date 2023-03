Vier Menschen werden bei zwei Unfällen auf der A7 verletzt

Am Dienstagmorgen stoßen auf der Autobahn bei Fellheim mehrere Fahrzeuge zusammen. Es bildet sich ein Rückstau, an dessen Ende es später erneut kracht.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der A7 bei Fellheim ereignet. Etwa eine halbe Stunde später kam es im Rückstau auf Höhe der Anschlussstelle Dettingen zu einem Folgeunfall. Insgesamt vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 36-jähriger Mann gegen 6.40 Uhr mit einem VW Crafter auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Brühl-West geriet er aus Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen, der Kleintransporter stieß dabei gegen einen VW Golf. Dieses Auto wurde dadurch zunächst gegen die rechte Leitplanke geschleudert und im Anschluss gegen einen nachfolgenden Wagen der Marke Kia, an dessen Steuer ein 22-Jähriger saß. Der Kia wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrfach gedreht, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rollte in einen Wildschutzzaun.

Wegen der Unfälle auf der A7 mussten Fahrstreifen gesperrt werden

Der Unfallverursacher sowie der 25-jährige Fahrer des VW Golf wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, das der 36-Jährige allerdings unverletzt wieder verlassen konnte. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Erolzheim war zur Absicherung und technischen Hilfeleistung vor Ort, ebenso die Autobahnmeisterei Memmingen. Der linke Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr konnte über den rechten Fahrstreifen fließen. Den Gesamtschaden beziffert die Autobahnpolizei Memmingen auf etwa 30.000 Euro.

Im Rückstau, der sich wegen des Unfalls gebildet hatte, kam es zu weiteren Kollisionen. Die 43 Jahre alte Fahrerin eines Porsche Cayenne, die auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, musste ihr Fahrzeug wegen des Stauendes abbremsen. Wie die Polizei weiter mitteilt, erkannte eine nachfolgende 22-Jährige das zu spät. Sie fuhr mit ihrem Ford Transit gegen das Heck des Porsche Cayenne, der dadurch auf den Ford einer 60-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Ford Transit kam durch den Aufprall ins Schleudern und blieb schließlich quer auf beiden Fahrstreifen stehen.

Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Altenstadt und Erolzheim waren im Einsatz

Alle drei Frauen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, die 43-Jährige und die 60-Jährige erlitten lediglich leichte Verletzungen. Der Ford Transit und der Porsche Cayenne wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehren aus Altenstadt und Erolzheim waren vor Ort im Einsatz. Beide Fahrstreifen waren für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr floss über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. (AZ)