Garage gerät in Hörlis in Brand: Feuerwehren löschen

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend im Kirchhaslacher Ortsteil Hörlis im Einsatz. Eine Garage brannte dort.

Feuer ist am Donnerstagabend in einer Garage im Kirchhaslacher Ortsteil Hörlis ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Hörlis/Halden, Kirchhaslach und Babenhausen rückten zum Ort des Geschehens an der Hauptstraße aus und löschten den Brand. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilt, geht man aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Ein Leichtverletzter bei Brand bei Kirchhaslach

Ein Mann wurde laut Polizei leicht verletzt, da er Rauchgas eingeatmet hatte. Er wurde in einem Rettungswagen untersucht. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, zog sich die Feuerwehr Babenhausen nach eigenen Angaben gegen 21 Uhr wieder zurück. Die Feuerwehren Hörlis/Halden und Kirchhaslach blieben noch zur Brandwache.