"Blitz-Einbruch" in Mobilfunkshop in Illertissen: Kripo sucht Zeugen

Mit einem Auto beschädigen Unbekannte am frühen Morgen die Eingangstüre eines Geschäfts in Illertissen und entwenden eine noch unbekannte Anzahl von Handys.

Unbekannte Personen haben offensichtlich ein Auto als Ramme benutzt, um in einen Mobilfunkshop in Illertissen einzubrechen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen. Im Polizeibericht ist von einem "Blitz-Einbruch" die Rede.

Die Diebe fuhren mit einem Auto gegen die Eingangstüre des Geschäfts

Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Freitagmorgen um kurz vor 5 Uhr. Die Unbekannten fuhren mit einem Auto gegen die Glaseingangstüre des Geschäfts an der Straße Zur Aumühle. Die Tür fiel nach Innen, dadurch gelangten die Diebe in den Mobilfunkshop und entwendeten daraus eine noch unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen. Danach flohen sie mit dem Auto.

Die entstandenen Sach- und Entwendungsschäden liegen laut Kripo jeweils im unteren fünfstelligen Bereich. Beamte der Illertisser Polizei und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahmen die ersten Ermittlungsmaßnahmen vor Ort. Nun bearbeitet das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm den Fall. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 an die Kripo zu wenden. (AZ)