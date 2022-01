Heiße Diskussion um den Betrieb der Kalten Nahwärme in Illertissen

Plus Dass das neue Baugebiet auf dem Baywa-Areal mit Energie aus Wasserkraft beheizt werden soll, wollen alle Illertisser Stadträte. Nur über das Wie wird diskutiert.

Es herrschte große Einigkeit im Stadtrat Illertissen, als im November 2021 darüber abgestimmt wurde, das neue Baugebiet auf dem ehemaligen Baywa-Areal mit Kalter Nahwärme zu beheizen. Hinter dem Prinzip, aus dem reichlich vorhandenen Grundwasser Wärme für die 250 bis 300 Wohnungen zu gewinnen, stehen die Räte alle. Unterschiedliche Auffassungen gibt es allerdings darüber, wie das moderne Heizmodell betrieben werden soll.