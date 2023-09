Illertissen

vor 17 Min.

Illertissen und die Partnerstadt Carnac trauern um "Madame Henle"

Plus Die Gymnasiallehrerin und Übersetzerin hat aktiv für den Erhalt der deutsch-französischen Freundschaft gesorgt. Nun ist sie gestorben.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Wenige Tage vor ihrem 82. Geburtstag ist Marianna Henle an ihrem Altersruhesitz in Ulm gestorben. Die Illertisserin war über viele Jahre im öffentlichen Leben Illertissens vielseitig engagiert - ganz besonders für die Städtepartnerschaft mit Carnac in der Bretagne und den Kunstzirkel.

Geboren 1941 in Legau (Unterallgäu), kam sie 1952 mit ihrer Familie nach Illertissen, wo ihr Vater Jakob Körner viele Jahre als Kreisbaumeister hoch angesehen war. Gleich nach Schule und Abitur und damit Jahre vor der offiziellen Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich verbrachte sie einen einjährigen Au-Pair-Aufenthalt in einer Familie in Paris, in der für große Haute-Couture-Häuser wie Dior, Chanel und Yves Saint-Laurent hochwertige Stickereien angefertigt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen