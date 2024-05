Zwei Verletzte bei Unfall nahe Jedesheim: Straße weiterhin gesperrt

Bei einem Unfall bei Jedesheim wurden nach ersten Informationen zwei Personen verletzt. Die Straße ist weiter gesperrt, der Einsatz läuft noch.

Bei Illertissen auf Höhe von Jedesheim ist am Donnerstagmittag ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen passiert. Nach Informationen der Polizei wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. "Sah wohl am Anfang dramatischer aus", so ein Polizeisprecher.

Die Kreisstraße NU5 zwischen der A7-Anschlussstelle Illertissen und Unterroth sei aktuell weiterhin gesperrt, heißt es. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind demnach noch immer vor Ort im Einsatz.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 12 Uhr. Ursächlich war nach derzeitigem Kenntnisstand wohl ein Vorfahrtsverstoß an der Abzweigung der NU5 in die Straße Neuer Weg nach Jedesheim. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Verursachers wurde nahe des Ziegelbächles in den Straßengraben geschleudert. Die betroffenen Personen konnten ihre Fahrzeuge aber selbst verlassen, so der Polizeisprecher. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.