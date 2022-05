Kontrollen im Straßenverkehr: Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Polizei-Dienststellen im Kreis Neu-Ulm haben sich am Donnerstag an einer Verkehrssicherheitsaktion beteiligt. Dabei stand das Thema Fahrtüchtigkeit im Fokus.

Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen einer Verkehrssicherheitsaktion mehrere Verstöße im Straßenverkehr festgestellt. Laut Polizeibericht lag der Fokus auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Die Beamtinnen und Beamten stellten verschiedene Drogenfahrten fest. Mehrere Personen mussten ihr Auto oder den E-Scooter stehen lassen. Andere hatten keine Versicherung für ihren Elektroroller.

Schon um die Mittagszeit kontrollierten Beamte in Illertissen einen 27-jährigen Autofahrer, der offensichtlich Drogen konsumiert hatte. Ein positives Testergebnis bestätigte den Verdacht. In seiner Wohnung fand die Polizei zudem eine kleine Menge Marihuana. Einige Stunden später hielten Polizisten eine 31-Jährige auf einem E-Scooter an. Sie gab an, vor ein paar Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin räumte bei einer Kontrolle am Abend auf Nachfrage ein, vor geraumer Zeit Marihuana konsumiert zu haben. In Weißenhorn verweigerte ein 23-jähriger Autofahrer zunächst den Drogenschnelltest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auch den anderen Fahrerinnen und Fahrern wurde Blut abgenommen. Alle vier mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, sie erwartet jeweils eine Anzeige.

Ohne Versicherung: Beamte kontrollierten zwei E-Scooter-Fahrer in Senden

In Dietenheim fanden Beamte darüber hinaus laut Polizeibericht bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagnachmittag eine kleine Menge Marihuana bei einem 25 Jahre alten Beifahrer. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte eine weitere Kleinstmenge gefunden werden. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

In Senden wurden ein 30-Jähriger und ein 16-Jähriger auf E-Scootern angehalten – beide hatten keinen gültigen Versicherungsschutz für ihre Roller. Den 30-Jährigen kontrollierten Beamte der Polizeistation Senden laut Mitteilung am Vormittag. Er konnte keine Versicherung nachweisen. Nachmittags hielten Weißenhorner Beamte einen 16-Jährigen in Begleitung eines 18-jährigen Fahrradfahrers an. Der Versicherungsschutz des E-Rollers war abgelaufen. Der Radfahrer gab an, dass der Roller ihm gehöre. Gegen die beiden Männer und den Jugendlichen wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (AZ)